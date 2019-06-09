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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
3. Sınıf Emniyet Müdürü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

3. Sınıf Emniyet Müdürü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Adliyeden çıkış

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik 

-Uyuşturucunun fotosu

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alınan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akhisar ilçesinde yol kontrolü yapan ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan 09 JC 983 plakalı araçta narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalarda 1985,5 gram Skunk maddesi ve 10 adet reçete ile satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan Lyrica hap ele geçirildi. Araçta bulunan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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