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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay ilk ziyaretini Erzurum’a yaptı

3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay ilk ziyaretini Erzurum’a yaptı

- Öngay'ın valiliğe gelişi

Strateji Terörle Mücadele General Güvenlik Güçleri Orgeneral 

-- Şeref defterinin imzalanması
-- Vali Meiş'in açıklamaları
-- Korgenaral Öngay'ın açıklamaları
-- Vali Memiş'in hediye takdimi

( ERZURUM ) ERZURUM

- 3. Ordu Komutanlığına atanan Korgeneral Şeref Öngay ilk ziyaretini Erzurum’a gerçekleştirdi. 22 Temmuz’da Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığından, 3. Ordu Komutanlığına atanan Korgeneral Şeref Öngay Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Öngay şeref defterini imzaladıktan sonra Erzurum Valisi Okay Memiş’le bir süre sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öngay terörle mücadelede kararlı olduklarını ifade ederek“ Göreve başladıktan sonra ilk ziyaretim Erzurum’a oldu. Anadolu’nun kadim şehrine gelmek benim için çok önemli. İnşallah hep birlikte ülkemizin güvenliği için çalışmalara devam edeceğiz. Terörle mücadelede kararlıyız milletimizi sonsuza kadar huzurlu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.
Erzurum Valisi Okay Memiş ise Öngay’ın ilk ziyaretini Erzurum’a gerçekleştirdiği için memnun olduklarını belirterek “ Yeni atandıktan sonra kısa sürede buraya ziyaret eden komutanımıza çok teşekkür ederiz. Bizler güvenlik güçlerimiz ile burada çok uyum içerisinde çalışıyoruz. Kolordu komutanımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Erzurum stratejik bir şehir. Erzurum kongresinin 100. Yılını kutladık bu sene tüm dadaşların ilgisi gayet güzeldi. Biz inanıyoruz ki Erzurum Cumhuriyetin temelinin atıldığı şehir. Erzurum’da bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bazı kesimlerde terörle mücadelemiz devam edecektir. Sizlerin de göreve başlar başlamaz Erzurum’u ziyaret etmeniz bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Memiş 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay’a Oltu Taşı tesbih hediye etti.
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