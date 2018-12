3. Mood Ödülleri sahiplerini buldu

-Sahnedeki mini konserler

( İSTANBUL )- İhlas Haber Ajansına 'Yılın Haber Ajansı' ödülü



- Mood dergisi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya gibi birçok farklı mecradan önemli isimlerin katıldığı törende ‘Yılın En iyi Haber Ajansı’ ödülüne, İhlas Haber Ajansı layık görüldü.

Mood dergisi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödülün dağıtıldığı törene ilgi yoğun oldu. Birçok farklı kategoride ödüllerin verildiği gecede çeşitli sahne gösterileri sergilenirken gecede, jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

İhlas Haber Ajansı ‘Yılın En İyi Haber Ajansı’ ödülüne layık görülürken, ödülü İhlas Haber Ajansı adına İstanbul muhabiri Yunus Emre Şeker aldı. Törende ‘En İyi Çıkış Yakalayan Giyim Firması’ ödülünün sahibi olan ve aynı zamanda ödül jürisinde de bulunan Rodi Jeans sahibi Masum Dursun, firma olarak hedeflerinden bahsetti. Ödülü aldıktan sonra bir konuşma yapan Masum Dursun, ‘’Yavaş yavaş biz de bu işin içine girdik. Medya sorumluluk projelerinin içinde her geçen gün daha da geniş kapsamlı yer almaya başladık. Allah izin verirse bu projelerimiz de devam edecek. Her geçen bu projeleri biraz daha artıracağız. Rodi Jeans’ı bir dünya markası yapacağız” dedi.

‘Enflasyonla Topyekün Mücadele için 1 alana 1 bedava’ Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyasına da değinen Dursun, “Rodi mağazalarında tüm ürünlerde uyguladığımız 1 alana 1 bedava kampanyası enflasyonla topyekün Mücadele projesi kapsamında devam ediyor. Hız kesmeden bu kampanyalar devam ediyor. Bu hafta sonu Arnavutköy’de yeni bir mağazamız daha açılıyor. Onda da aynı şekilde 1 alana 1 bedava kampanyası devam edecek” şeklinde konuştu.

Düzenlenen törende ‘’En İyi Yaşam Dergisi’’ ödülüne Metro Life layık görülürken, ödülü Metro Life Yaşam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Balık aldı. ‘Biz ödülü iş olsun diye değil, gece gündüz çalışarak alıyoruz’ Gecede ödül alanlardan biri de ’Yaşam Boyu Sanat Ödülü’ne layık görülen usta tiyatro ve sinema sanatçısı Turgay Tanülkü oldu. Tanülkü, ‘’İnsani ilişkiler olan bir toplantı benim için çok özel. Bu tören şova yönelik bir tören olsaydı gelmezdim ama burası insan duyarlılıklarının paylaşıldığı bir yer olduğu için buraya geldim. Son derece de mutluyum. Dilerim gönül alışverişleri hep böyle olur. İnsanlar birbirlerinden hiçbir çıkar gözetmeksizin birbirlerine dokunabiliyorsa ülke, barışı yakalar diye düşünüyorum. Merhaba demeyi unutan bir toplum haline geldik. Oysa bir merhabanın içinde sevgi, barış her şey vardır. Dilerim 2019 bize merhabayı tekrar yaşatır’’ sözleriyle duygularını ifade etti.

Birçok farklı kategoriden ödül sahibi ve davetlinin katılımı eşliğinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Mood Ödülleri Töreni, ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından son buldu.