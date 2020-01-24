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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

ADLİYE TABELA DETAY

Uyuşturucu Riyal Uyuşturucu Madde Sağlık Raporu Çerikli 

-ADLİYE GİRİŞ DETAY
-ŞAHISLARIN ARAÇ İLE GELİŞİ DETAY
-ŞAHISLARIN ADLİYE GİRİŞİ DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 milyona yakın cinsel içerikli hap ve uyuşturucu satan 5 şüpheli gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şahsın çoğaltım merkezi olarak kullandığı değerlendirilen bir depo ve 4 ayrı ikamete operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 588 bin 30 adet uyuşturucu hap maddesi (ecstasy), 2 milyon 922 bin 195 adet hapa tekabül eden 1 ton 683 kilo cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen, 133 bin 660 TL, 63 bin 363 dolar, bin 940 Euro ve 1 riyal para da ele geçirilirken biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, alınan sağlık raporu sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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