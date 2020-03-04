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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
3 marketi soyan maskeli hırsız adliyeye sevk edildi

3 marketi soyan maskeli hırsız adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

Güvenlik Kamerası Emniyet Müdürlüğü Maskeli Hırsız Hırsız Polis Ekipleri 

-ADLİYE DETAY

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, aynı gecede 3 farklı marketten yaklaşık 5 bin lira para çalan maskeli hırsız, 15 gün boyunca izlenen güvenlik kameraları sonunda yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, 17 Şubat tarihinde Tabaklar ve Sümer mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 farklı iş yerinin camlarının kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği marketlere giden ekipler, yaptıkları incelemede market içindeki ürünlere dokunulmadığı ancak kasalarda bulunan yaklaşık 5 bin liranın çalındığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketlerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 15 gün boyunca 100’den fazla güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını İ.B.nin(40) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli İ.B., Aktaş mahallesinde bulunan evine gittiği sırada polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen İ.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, İ.B.’nin farklı suçlardan 50’ye yakın kaydı olduğu öğrenildi.
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