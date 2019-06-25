3 kuşaktır baba mesleğini sürdürüyor

-Semer ile işlem yaparken

-Dükkan detay

-Semerlerden detay

-Süs olarak kullanılan semer

-Ömer Mankır röportaj



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta 45 yıldır semercilik yapan Ömer Mankır, teknolojiye yenik düştüklerini belirtti KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta tarihi kapalı çarşıda 3 kuşaktır semercilik yapan ve baba mesleğini sürdüren Ömer Mankır, "Teknoloji bizim mesleği bitirdi" dedi.

Teknolojinin ilerlemesi ve motorlu taşıtlarının piyasada yaygınlaşmasıyla semercilik mesleği de zamanla unutulmaya başladı.

Tarihi kapalı çarşıda baba ve dede mesleğini 3 kuşaktır sürdüren Ömer Mankır, mesleklerinin artık gündem dışı kaldığını ve meslekte son ustaların kaldığını ifade etti.

Artık mesleğin kıymetinin kalmadığını söyleyen Mankır, ’’Bu iş gündem dışı kaldı. Teknoloji haliyle bizim meslekleri bitirdi. Yaşatmaya çalışıyoruz ama nereye kadar. Sonu hüsran olacak, sanatkarlık bitecek. El sanatlarının bir çok meslek dalında olduğu gibi, bizim meslekte de ustalık bitecek. Sahip çıkılması gerekiyor ama, ne yazık ki sahip çıkılamıyor. Biz 3. kuşak olarak kapatacağız bu işi. Çağın gerisinde kaldı. Akşama kadar poz veriyoruz resim çekiyorlar. Ama bize bir faydası yok. Ne yapalım, buna şükür. Ufak tefek olan işlerle de idare ediyoruz’’ dedi.

"Yeni nesil hayvancılığı devam ettirmiyor" Eskiden hayvanların, vasıtaların yerine kullanılmasıyla semerciliği ilginin de olduğunu belirten Mankır, ’’Hayvanlar ulaşım görevi görüyordu. Eskiden her şey hayvanlara bağlıydı. Haliyle araçlar çoğaldıkça, teknoloji geliştikçe ister istemez satışlarımız düşmeye başladı.

Şu anda da eskiye göre yüzde 1’e kadar düştü desem yeridir. Baba-dede mesleği olduğu için eski satışları biliyorum. Eskiden işlerimiz o kadar yoğun olurdu ki başımızı kaşıyacak vaktimiz olmazdı sürekli sırada bekleyen işler olurdu. Şu anda ise hayvancılıkla uğraşan kişiler alıyor. Şimdiki nesil de hayvancılığı devam ettirmiyor bu sıkıntı da var.’’ "Çırakların ücret beklentisini karşılayamıyoruz" Önceden çocuklarını ustaların yanına ’eti senin kemiği benim’ denilerek çırak olarak verildiğini anlatan Mankır, ’’Çocuk usta olsun, sanatkar olsun istenirdi. Ama şu anda gelenler bir ücret beklentisiyle geliyor. Biz şu modernleşen sistemde kendi yağımızda zor kavruluyoruz. Bir çırağın hem masrafını, hem de sigorta masrafını karşılayamayız. Ama bu konuyla sorumlu olan kurum ilgilenirse, bu meslekte tükenme tehlikesini atlatmış olur. Bu meslekte aksi takdirde, son olarak bizimle yok olup gidecek. Benim oğlum okudu ve benden sonra bu mesleği devam ettirecek biri yok. Sanatkarlık bambaşka bir şey. Usta yanında yetişip bunu öğrenmek çok başka bir deneyim. Bir de hayvan sırtında kullanılan bir şey bu semer. Hayvan canı yanarsa, bunu dile de getiremez. Bu yüzden ustalık bambaşka bir şey’’ diye konuştu (OFS-

