3 kız kardeşin okuma hasretine en küçük kız kardeşleri son verdi İzle

-kardeşlerin çocuklara eğitim vermesi

-4 kardeş ile röportaj

-genel detaylar



( GAZİANTEP - ÖZEL)- Kardeşlerin okuma aşkı herkese örnek oldu- Yıllarca okuma hasreti çeken ablalar, şimdi en küçük kardeşinin açtığı kreşte öğretmenlik yapıyor GAZİANTEP



- Ailenin okumalarına izin vermediği 3 ablanın içlerinde kalan okuma sevdasını öğretmen olan en küçük kız ve erkek kardeşleri kreş açarak son verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK)’te eğitim alan 3 kız kardeşin dayanışması herkese örnek oldu. Okullarında başarılı olmalarına rağmen ailelerin okumalarına karşı çakarak üniversiteye göndermediği Leyla Çam (38), Fatma Kurt ve Hatice Kayar 2016 yılında ‘Okul Öncesi Öğretmenliği’ eğitimini tamamlayan en küçük kardeşleri Gönül Çam’ın yönlendirmesiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK)’in kurslarına giderek sertifikalarını aldı. Kız kardeşleri Gönül Çam ve erkek kardeşleri Mustafa Çam, hayallerindeki kreşi açarak okuyamayan ablalarını görev vererek içlerinde kalan okuma hasretine yıllar sonra son verip herkese örnek oldular. “Abim ile beraber kardeşlerimize öncülük etmeye çalışıyoruz” Abisi ile beraber kardeşlerine öncülük etmeye çalıştıklarını vurgulayan Okul Öncesi Öğretmeni Gönül Çam, “5 kardeşin en küçüğüyüm. Ablalarım okuyamadılar. Annem babam istemesine rağmen dedelerim karşı çıkmış. Ama ben ve abim okuduk ve diğer kardeşlerimize öncülük ediyoruz. İçlerinde kalan okuma sevdasını bir nebze olsa gideriyoruz. Onlara okulumuzda iş pozisyonu vererek çalışmalarını sağlıyoruz. Onlar üniversite okuyamadıkları için bu alanda eğitim alamadılar. Bunda da GASMEK yardımımıza koştu. Ablalarım burada aldığı eğitimle sertifikalarını aldı” dedi.

“Artık ablalarım eğitimli kadınlar” Erkek kardeş Mustafa Çam Ablalarının da artık eğitimli kadınlar olduğunu belirterek,”Böyle bir okul kurmak ailemi bir arada tutmak için ilk adım olacaktı. Kız kardeşim gönül de üniversiteden mezun olduktan sonra oturup karar aldık. Kardeşlerim okuyamadılar, aile büyüklerimiz izin vermedi. Biz 5 kardeşiz evin tek erkek çocuğuyum. Ablalarım okuyamadı. Ben ve küçük kız kardeşim Gönül okuduk. Bunun adil olmadığını düşündük. Bu süreçte aklımıza GASMEK geldi onlarda bizi ciddi fikirler ve destek verdi. Kardeşlerim bu kurumda çalışabilmesi için eğitim şarttı. Bu şartı da GASMEK bize sağladı. Ablalarım çocuk bakımıyla ilgili kurslara katılarak sertifikalarını aldılar. Artık onlarda eğitimli kadınlar ve kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Ablalarım ilkokul mezunu da olsa önlerine fırsat çıktığında neler yapabileceklerini gösterdiler. Okulumuz 4 katlı 8 sınıfımız var. sınıflarımızı atölye, atölye düzenledik. Bizim temel sloganımız her öğrenci keşfedilmeye hazır bir yıldızdır. Bu süreçte bizim okumamız için ailemizi ikna eden aile üyemiz Selda Çam’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

“İçimde hep bir okuma hasreti kaldı” 38 yaşındaki Leyla Çam içinde hep bir okuma aşkı kaldığını belirterek, "Aile büyüklerimiz özellikle kız çocuklarının okuyamayacağı bir döneme denk geldik. Büyüklerimize karşı gelemedik okuyamadık ama okumak hep içimizde kalmıştı. Yıllar sonra kardeşlerimin de yönlendirmesiyle GASMEK kursuna gittim ve önüme gelen fırsatı değerlendirdik. Oradaki hocalarıma çok teşekkür ederim. Sağ olsun erkek kardeşim ve kız kardeşim okumuştu. Kreş açtılar bize de burada görev verdiler burada çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Hatice Kayar iki kardeşlerinin kendilerine öncülük ettiğini belirterek, “Aslında biz hep okumak istedik ama okuyamadık kısmet değilmiş. Sağ olsun iki kardeşim bana öncülük ettiler. İçimizde kalan okuma sevdasını dışa vurdular. Burada bir kreş açtılar bize de burada çalışma imkanı sundular. Bizde GASMEK’e giderek eğitimimizi aldık, sertifikamızı aldık. Bize bu fırsatı sunan iki kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. GASMEK’teki hocalarımdan da Allah razı olsun, bize çok şey öğrettiler” ifadelerine yer verdi. "Ev hanımıydım çalışan kadın oldum" Fatma Kurt ev hanımlığından çalışan kadın olduğunu vurgulayarak, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bize örnek oldu. Ona bakınca kadınların neler başarabileceğini gördük. Şuanda biz sertifikamızı aldık, eğitimimize halen devam ediyoruz. Okumayı çok istedim ama maalesef aile büyüklerimiz kız çocuğu okumaz diyerek derslerim de çok iyiydi ama okuyamadım. Biz kardeşler olarak kız çocuklarının okuduğunda neler başarabileceğini gösterdik" diye konuştu.

GASMEK’te Çocuk Gelişimi öğretmenliği yapan Merve Ulukuş, 3 yıldır GASMEK’te çocuk gelişimi alanında eğitimler verdiklerini ve bu kardeşlerin kendilerine gelerek kursa yazıldığını, üçünün de çok çalışkan, azimli ve başarılı olduğunu söyleyerek, herkesi GASMEK’in ücretsiz olan kurslarına davet etti. (LO-SD-Y)

