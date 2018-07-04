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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
3 kişiyi öldüren zanlı Düzce Adliyesine sevk edildi

3 kişiyi öldüren zanlı Düzce Adliyesine sevk edildi

- Şahsın gelişi

Jandarma Karya Ormanlı 

-- alınan güvenlik önlemleri
-- Detay
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER EKLENMİŞTİR

( DÜZCE ) - DÜZCE

- Odun paylaşımı tartışmasında 3 arkadaşını öldüren ve 3 kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan, ailesi tarafından Sakarya'da jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli Olcay B., geniş güvenlik önlemleri arasında Düzce Adliyesine sevk edildi. Düzce Gümüşova'ya bağlı Yeşilyayla Köyü ormanlık alanında, artan odunları paylaşımı sırasında çıkan tartışmada 45 yaşındaki Olcay B., arkadaşları Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Ali Çolak'ı silahla öldürdü. 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından kaçan Olcay B., Sakarya'da ailesi tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma'da işlemleri tamamlanan Olcay B., geniş güvenlik önlemleri arasında Düzce Adliyesine sevk edildi. Araçtan inen Olcay B., koluna giren güvenlik görevlileri eşliğinde, silahlı jandarma ekiplerinin güvenlik zinciri arasından adliyeye çıkarıldı. (AY-GY
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