Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şahsı jandarmaya ailesi teslim etti Haberi

3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şahsı jandarmaya ailesi teslim etti Haberi

Şüpheli Olcay B'nin (turkuaz üstlü olan) ailesiyle vedalaşması

Yoğun Mesai Güzergah Savcılık Sorgusu Avcılık İstihbarat 

-Jandarma ekiplerine teslim edilmesi
-Diğer arşiv görüntüler

( SAKARYA ) SAKARYA

- İki gün önce Düzce'de 3 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi de yaralayan şüpheli Olcay B., kaçamayacağını anlayınca ailesi tarafından Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. 2 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Düzce Gümüşova'ya bağlı Yeşilyayla Köyünün ormanlık alanında, iddialara göre kesimi yapılan ağaçlardan artan odunları paylaşma konusunda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 45 yaşındaki Olcay B. ateş ederek arkadaşlarını vurdu. Tabancadan çıkan mermilerle olay yerinde işçilerden Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Ali Çolak hayatını kaybetti. Yalçın A., Furkan D., ve Erol D. ise yaralandı. Olay sonrasında Olcay B. üç kişiyi öldürmüş, üç kişiyi de yaralayarak Düzce'den firar etmişti. Daha sonra firarinin Sakarya il sınırları içerisinde olabileceği ihtimali üzerine teyakkuza geçen Sakarya ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yoğun mesaisi başladı.
"Kendi ailesi tarafından jandarmaya teslim edildi" Olay sonrasında firar eden Olcay B.'nin gidebileceği, irtibat kurabileceği tüm kişiler takibe alındı. Ekipler tarafından şahsın olası geçebileceği tüm güzergahlarda önlemler alındı. Devam eden aramalar sırasında Olcay B.'nin kullanmış olduğu otomobil, jandarma ekiplerince Yeşilyurt köy yolunda bulundu. Zanlının Sakarya ilinde olduğunun kesinleşmesinin ardından jandarma ekipleri aracın bulunduğu bölgede aramaları yoğunlaştırdı. Bir yandan da Olcay B.'nin ailesiyle irtibat kuran jandarma ekipleri, şüphelinin kendileriyle irtibata geçmesi halinde teslim edilmesi konusunda söylemde bulundu. Jandarmanın ısrarlı takibi ile tüm kaçış yollarını tutması sonrasında daha fazla kaçamayacağını anlayan şüpheli Olcay B., kendi ailesi tarafından Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilip ekiplere teslim edildi. "Düzce Adliyesine sevk edildi" 3 kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın faili ile ilgili olarak Düzce ve Sakarya İl Jandarma Komutanlıkları İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığınca Sakarya ili Hendek ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi Olcay B. dün akşam saatlerinde suçta kullanmış olduğu tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edilmişti. Bahsi geçen olayın tam sebebi savcılık sorgusundan sonra ortaya çıkacak. (BCT-GY
İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı