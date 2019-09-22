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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
3 kişinin yaralandığı trafik kazasını film gibi izlediler

3 kişinin yaralandığı trafik kazasını film gibi izlediler

- Kaza mahallinden görüntüler

Tahkikat Trafik Kazası Film Gibi Direksiyon 

-- Polis incelemesi, ağaca çarpan otomobil
-- Gençlerin film gibi izlemesi
-- Detay ve genel görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı çevrede toplanan genç grubu film gibi izledi. Kaza, bugün saat 17. 50 sıralarında Erzincan merkez Bahçesaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öznur Ç., idaresindeki 29 DE 849 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Polisin kazayla ilgili incelemede bulunduğu sırada çevrede toplanan gençler kaldırım kenarına çömelerek olayı adeta film gibi izledi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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