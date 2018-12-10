3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı

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-Kazadan görüntü

-Olay yerinden görnütü

-Araçlardan görüntü

-O anları izleyen vatandaşlar



( KOCAELİ )- Kontrolden çıkan otomobile otobüs böyle çarptı- Özel halk otobüsü içindeki panik anları kameraya yansıdı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolunda yol kenarındaki su kanalına düşen otomobile halk otobüsünün çarpması sonucunda meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim Ç. idaresindeki 41 J 0310 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına düşen Burhan D. yönetimindeki 34 KK 7092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar yol kanalında bulunan su kanalına düştü. Kazada halk otobüsü sürücüsü İbrahim Ç., otomobil sürücüsü Burhan D. ve halk otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet hastanesi ve İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasında Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştüğü ve hızla gelen halk otobüsünün de duramayarak otomobile çarptığı görülüyor. Otobüs sürücüsü ve yolcular ise çarpmanın etkisi ile savruluyor.

