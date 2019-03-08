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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
3 kişinin yaralandığı kaza sonrası vatandaşın trafik ışığı tepkisi

3 kişinin yaralandığı kaza sonrası vatandaşın trafik ışığı tepkisi

Kaza sonrası (amatör kamera)

Amatör Kamera Trafik Işığı Ticari Araç Aşırı Hız Polis Ekipleri 

-Vatandaş röportaj
-Kaza yapan motosiklet detay
-Kaza yapan araç detay
-Kaza yapan araç ve karayolu hareketliliği
-Alanda bekleyen trafik polis aracı

( HATAY )- Hatay’da, motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı- Mahalle sakini kaza noktasına 3 yıldır trafik ışığı konmadığını söyledi HATAY

- Hatay’da, motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Defne ilçesi Antakya-Samandağ Karayolu Hüseyinli mevkisinde meydana gelen kazada, iddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen 45 B 1043 plakalı hafif ticari araçla, çevreyoluna geçmeye çalışan 31 AAH 931 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan İnayet K. ve Selim G. ağır yaralandı. İsmine ulaşılamayan araç sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı. Kazanın yaşandığı noktaya 3 yıldır trafik ışığı konulmasını beklediklerini söyleyen Hüseyinli Mahallesi’nde oturan Abdurrahman Bayraktar, “3 yılı geçti, buraya karayollarından ekip geldi. Sözde buraya trafik ışıkları koyacaklardı. 3 yılı geçti, burada ölçüm yapıldı, buraya bir trafik ışığı konamıyorsa, bu kadar duyarsızlığa anlam veremiyorum” dedi.

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