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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
3 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Haberi

3 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Haberi

-ŞAhıslar arasında çıkan tartışma

Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Şahısın R.Ç.'yi vurması
--ŞAhıslar arasında kavganın kamera görüntüsü dışına çıkması
--R.Ç.'nin çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, birlikte alkol aldıkları iddia edilen R.Ç., H.E. ve G.A. ile yanlarına gelen bir grup arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma sonrasında silahını çıkartan bir şahıs, R.Ç.’yi ayağından vurdu. R.Ç. kanlar için de yere yığılırken, R.Ç.’ye ateş eden şahıs ve beraberindekiler ile H.E. ve G.A. arasında kavga devam etti. Tekrar tabancasını çıkartan şahıs H.E. ve G.A.’yı da vurdu. R.Ç., H.E. ve G.A. kanlar içinde yatarken şahıslar olay yerinden kaçtı. Olay anı ise sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralılara müdahale eden çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Yaralılardan R.Ç., çevredeki vatandaşların yardımı ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne, G.A. ve H.E. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. (MK-RFK-
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