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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
3 kişinin yaralandığı göçük güvenlik kamerasında

3 kişinin yaralandığı göçük güvenlik kamerasında

Çökme anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri İnşaat İşçileri 

-Yaralıların ambulansa taşınması
-Binanın yıkıldıktan sonraki onarım çalışmaları
-Çevredeki vatandaşların telaşı
-İnşaattan detaylar

( BURSA - ÖZEL - HD) BURSA

- Bursa'da bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı. Yıldırım ilçesinde bir inşaatta dün göçük meydana geldi. İnşaattaki göçük bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. İskelenin üzerinde bulunan işçiler çökmeyle birlikte dört metre yükseklikten aşağı düştü. Meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı işçileri göçükten çıkartarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İşçiler Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerden B.A. ve A.P.'nin durumunun, A.K.'nin ise ağır olduğu öğrenildi. Göçük sonrası inşaat işçileri dozerlerle enkazı kaldırma çalışmalarına başladı.
(HG-MŞ)
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