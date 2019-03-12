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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
3 kişinin yaralandığı düğündeki kavga - ADANA

3 kişinin yaralandığı düğündeki kavga - ADANA

- Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlıların Adli Tıp Biriminden çıkarılması Adana 'da 3 kişinin yaralandığı düğündeki kavga - "Yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da düğünde 3 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 10 Mart'ta düğünde çıkan kavgada O.A, V.Ö. ve A.Ş'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar Muhammet T. (19), Necati Ç. (23), Murat K. (20), Reber S. (20) C.T. (17) ve M.E.K. (17), Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk etti.Kavgada 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen Muhammet T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.Halay sırasında iki gruptakilerin birbirine "yan baktığı" gerekçesiyle kavga çıktığı iddia edildi.

Irak Trol 

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