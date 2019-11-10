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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
3 kişinin ölüp 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

3 kişinin ölüp 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kaza anı

Trafik Kazası Cenaze Namazı Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

-kaza yeri detay
-cenazelerden detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen, anne, baba ve 8 aylık bebeklerinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı kaza anları saniye saniye Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri’ne (KGYS) yansıdı. Kaza, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Bilecik istikametinde doğru seyir halinde olan 21 yaşındaki Oğulcan Uğurlu idaresindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, burada seyir halinde olan 54 S 2046 plakalı işçi servisiyle çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi ise aynı istikamette seyir halinde olan 54 AS 478 plakalı otomobil ile yol kenarında park halinde bulunan 45 ED 674 plakalı otomobile çarpmıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsü Oğulcan Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken 9 kişi de yaralanmıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Oğulcan Uğurlu’nun eşi İncinur Uğurlu ve 8 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Son yolculuklarına ikindi namazında uğurlandılar Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında anne, baba ve bebekleri son yolculuklarına uğurlandılar. Kaza anı KGYS’ye yansıdı Meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri’ne (KGYS) yansıyan görüntülerde; Adapazarı istikametinden Bilecik yönüne doğru seyir halinde olan otomobilin bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi ve seyir halindeki işçi servisine çarpma anları yer alıyor.
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