Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
3 kişinin ölümden döndüğü feci kazanın çarpışma anı kamerada

3 kişinin ölümden döndüğü feci kazanın çarpışma anı kamerada

Güvenlik kamerasından çarpışma anından görüntü

Hafta Sonu Kamera Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Trol 

-Arşiv Görüntü

( DENİZLİ )- Minibüsle çarpışan kamyonetin evin balkonuna çarpıp alev alması güvenlik kamerasında DENİZLİ

- Denizli’nin Çivril ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu minibüs ile çarpışan kamyonetin kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin balkonuna çarpıp alev aldığı kazanın güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta sonu Çivril-Uşak karayolu Karabedirler Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre kırmızı ışık yüzünden meydana gelen kazada Metin Mert idaresindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, kavşakta Ramazan Aydoğmuş yönetimindeki 20 ED 585 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki Şöhret Kilitçi (67) isimli kadının evinin balkonuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Yanan araçtaki sürücü ile yolcu olarak bulunan Barış Tuncel ve Serkan Ak yaralı olmalarına rağmen son anda kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Yaşanan kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerde, minibüs yolda ilerleyerek kavşağa girdiği görülüyor. Ardından yolun sağında gelen kamyonet hızla minibüse çarpmadı ve kontrolden çıkan kamyonetin duvara çarpıp kısa süre sonra alev alması gözleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı