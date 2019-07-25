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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
3 kişinin öldüğü dehşet kaza kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet kaza kamerada

güvenlik kamerası görüntü

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası İkiz Kardeş Ameliyat 

-olay yeri arşiv

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Dolunay Mahallesi Kutlukent Kavşağı'nda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Feci kazayla ilgiyi yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Anne ve ikizleri ölüm ayırdı Yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında yürekleri yakan bir detay ortaya çıktı. Kazada 12 yaşındaki Elif Uyur ve Yusuf Uyur isimli ikiz kardeşlerden Elif Uyur olay yerinde, annesi Sevda Ara ise Ünye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Diğer ikiz kardeş Yusuf Uyur ise Fatsa Devlet Hastanesinde ameliyata alındı ve yaşam savaşı veriyor. Kazada hayatını kaybeden ikizlerin annesi Sevda Ara'nın çocuklarının geçimini sağlamak için halı yıkama işi ile uğraştığı öğrenildi. Halı yıkama işinde kullandığı ticari minibüsü de kullanan Sevda Ara'nın ölümü herkesi üzüntüye boğdu.
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