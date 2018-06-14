3 kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaşanan sıcak anlar kamerada

-vatandaşların uzaklaşması

-toma ve polisler



( ŞANLIURFA )- Suruç’ta yoğun silah sesleri yükseldi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı silahlı çatışma sonrası bölgeden yükselen yoğun silah sesleri amatör kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıufa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan silahlı kavga 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Bölgeden yoğun silah sesleri yükseldi Görüntülerde yoğun silah seslerinin yükseldiği ve vatandaşların bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Silah seslerinin kavgaya mı ait yoksa havaya ateş açan polislere mi ait olduğu ise öğrenilemedi.

