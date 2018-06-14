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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
3 kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası hastanede yaşanan arbede kamerada

3 kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası hastanede yaşanan arbede kamerada

arbededen görüntü

Hastane Silahlı Kavga Kalaba Arbede Milletvekili 

-polisin müdahale etmesi
-hastane içindeki gerginlik

( ŞANLIURFA )- Polis gerginlik çıkaran kalabalığa müdahale etti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 3 kişinin ölümü, 9 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga sonrası hastanede yaşanan arbede kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga sonrası hastanede yaşanan arbede kameralara yansıdı. Yaralıların Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği sırada arbede yaşandı. Polis ekiplerinin, kalabalığı dağıtmak için müdahale ettiği görüldü.

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