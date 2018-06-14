3 kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası hastanede yaşanan arbede kamerada

-polisin müdahale etmesi

-hastane içindeki gerginlik



( ŞANLIURFA )- Polis gerginlik çıkaran kalabalığa müdahale etti ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 3 kişinin ölümü, 9 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga sonrası hastanede yaşanan arbede kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga sonrası hastanede yaşanan arbede kameralara yansıdı. Yaralıların Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği sırada arbede yaşandı. Polis ekiplerinin, kalabalığı dağıtmak için müdahale ettiği görüldü.



