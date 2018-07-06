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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
3. kattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı Haberi

3. kattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı Haberi

Acil servisten görüntü

İlk Müdahale Okul İnşaatı Kalp Krizi Gözyaşı Sağlık Ekipleri 

-İşçinin diğer işçi arkadaşlarından görüntü
-İnşaattan görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 3. kattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi inşaatında meydana geldi. İddialara göre okul inşaatında çalışan 52 yaşındaki Yusuf Erdal, 3. kattan aşağıya düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler talihsiz işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Morga konulan işçinin kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. İşçinin kalp krizi geçirdiği ardından da dengesini kaybederek 3. kattan aşağıya düştüğü öne sürüldü. Acı haberi alan işçinin mesai arkadaşları ise gözyaşı dökerek hastaneye akın etti.
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