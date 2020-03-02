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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
3. kattan düşen genç ağır yaralandı - KARAMAN

3. kattan düşen genç ağır yaralandı - KARAMAN

- Sağlık ekiplerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinden görüntüler - Yaralının taşınması - Ambulanstan görüntü Karaman 'da 3. kattan düşen genç ağır yaralandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da üçüncü kattaki evlerinin penceresinden, zeminde bulunan iş yerinin tentesine düşen genç ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ünal Şahin (23), Alişahane Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden zeminde bulunan iş yerinin demir tentesine düştü.Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımı ile tenteye çıkan sağlık görevlileri, yaralıya müdahale etti.İtfaiye ekipleri tentenin bulunduğu yere yangın merdivenini uzatarak yaralıyı sedyeye koydu.Aşağıya indirilen yaralı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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