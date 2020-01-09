3. kattan aşağı düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti



- Ankara Keçiören’de yaşayan 80 yaşındaki Z.K. üçüncü katta bulunan evinin camından aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Keçiören’de meydana geldi. Bademlik Mahallesi, 1147 sokakta ikamet eden 80 yaşındaki Z.K. üçüncü katta bulunan evinin camından aşağı düştü. Binanın yan tarafına düşen Z.K.’yi hareketsiz gören vatandaşlar önce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi Z.K.’nin vefat ettiğini tespit etti. O sırada Z.K.’nin yakınları ve çocukları olay yerine geldi. Annelerinin öldüğünü öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı göktü. Olay Yeri İnceleme ekipleri Z.K’nin evinde ve düştüğü yerde inceleme yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı ise olay yerine gelerek Z.K’nin cansız bedenini inceledi. Ardından Z.K. cenaze aracına konularak götürüldü. Z.K’nin kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonrasında ortaya çıkacağı ifade



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