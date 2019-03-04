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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
3 katlı pansiyon yangın sonrası kullanılamaz hale geldi İzle

3 katlı pansiyon yangın sonrası kullanılamaz hale geldi İzle

- YANAN PANSİYON

Sağlık Ekibi Bild Trol 

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, Dereceören Köyü’nde bulunan 3 katlı pansiyonda çıkan yangından, pansiyonun bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangın, 09.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan Dereceören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit Koçyiğite ait 3 katlı pansiyonun bitişiğinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle pansiyona sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören pansiyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, 3 katlı pansiyonun bir bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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