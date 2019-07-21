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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu İzle

3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu İzle

alevlerin çıkması

Tahkikat Köpek Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-vatandaşların koşuşturması
-vatandaşların çatıdaki köpek için tedirgin olması
-itfaiye ekiplerinin gelmesi
-yangına müdahale etmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da. Mahalleyi sokağa döken yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 3 katlı binanın çatısından dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede yükselen alevler, binanın çatısını sardı. Vatandaşları mahalleye döken yangında, çatıda bulunan köpeğin alıp alınmadığına dair geçen konuşmalar ise dikkat çekti. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, çatıda büyük hasar meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı olay için polis ekipleri tahkikat başlattı.
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