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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü Video

3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü Video

İtfaiye araçlarının sokağa girişinde görüntü

Mutfak Tüpü Kalaba Alabalık Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Sokaktaki kalabalıktan görüntü
-İtfaiye araçlarının yangına müdahalesinden görüntü
-Piknik tüpünden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de 3 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangının çıktığını gören mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Kırlangıç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin penceresinden dumanların çıktığını gören mahalleli büyük panik yaşarken, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairedeki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri duman çalışma tahliyesi yaptıkları sırada üst kısmı yanmış bir piknik tüpüne rast geldi. İtfaiye ekipleri üst kısmı yanan mutfak tüpüne su dökerek yaşanacak bir olumsuzluğu engelledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle daire içerisinde maddi hasar oluştu.Ev sahiplerinin yangın sırasında evde olmaması olası bir faciayı önlerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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