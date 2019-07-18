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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
3 katlı apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

3 katlı apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

Yangından alevli görüntüler

Kalaba Alabalık Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler
-Toplanan kalabalıktan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar Örnek Mahallesi, Lalegül Sokak ‘ta 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı.İtfaiye yangını kontrol altına alırken,dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahale etti.
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