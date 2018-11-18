Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
3 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu Haberi

3 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu Haberi

-Yangında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması

( KOCAELİ )- İçeride bulunan3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi KOCAELİ

İlk Müdahale Polis Alışveriş Hastane Alışveriş Merkezi 


- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören içerideki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirirken, içerideki 3’ü çocuk, 5’i kadın toplam 8 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmek, diğer yandan da dumandan etkilenen vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla içeride bulunan vatandaşlar kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan dumandan etkilenen vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa süre sonra kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında alışveriş merkezinde büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (MK
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı