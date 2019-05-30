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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
3. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

3. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Acil servis önünden görüntü

Gesi Sağlık Ekipleri 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle M. Nebil Oktay Caddesi meydana geldi. Evin mutfak penceresine çıkan 4 yaşındaki Ferdi Ramazan Ensar Aydın dengesini kaybetmesi sonucu 3’üncü kattan düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik çocuk tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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