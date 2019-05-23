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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
3. katın balkonundan düşen küçük çocuk ağır yaralandı

3. katın balkonundan düşen küçük çocuk ağır yaralandı

Hastane önünde ambulans

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Küçük Çocuk 112 Acil Servis 

-Küçük çocuğun sedye ile hastaneden çıkartılması ve yakınları
-Ambulansın hareket edişi
-Çocuğun düştüğü Atasever Aparmanı
-Küçük çocuğun düştüğü balkon ve düştüğü yer

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde 3. katın balkonundan düşen 1 buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay, İshaklı Mahallesi Atasever Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık olan balkon kapısından balkona çıkan 1,5 yaşındaki Mert Muzaffer, henüz belirlenemeyen bir şekilde 3 kattan toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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