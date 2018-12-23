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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
3 kardeş evde ölü bulundu - UŞAK

3 kardeş evde ölü bulundu - UŞAK

- Olay yerindeki kalabalık - Ölen kardeşlerin yakınlarının üzüntüsü - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden gelen ekipler - Cenazelerin evden çıkarılıp tabultlara konulmasıUŞAK (AA) - Uşak 'ta biri bedensel engelli 3 kardeş evde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Karaağaç Mahallesi'nde 2 katlı evin birinci katında yaşayan Kazım Yeşilkuşak, sabah saatlerinde aynı odada kalan kızları Ayşe Yeşilkuşak (25) ve Hatice Özdemir (19) ile bedensel engelli oğlu Ali Yeşilkuşak'ın (16) yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerince karbonmonoksit zehirlenmesi olarak değerlendirilen olayın ölen kardeşlerin istifra ettiğinin görülmesi üzerine gıda zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek yemeklerden numune aldı.Baba Kazım Yeşilkuşak ile büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak'ın farklı odalarda kaldığı, hayatını kaybeden 3 kardeşin ise aynı odada oldukları tespit edildi.Ölen kardeşlerden Hatice Özdemir'in 15 gün önce evlendiği, yakınlarının düğününe katılmak için babaevine geldiği, dün akşam ablası ve kardeşiyle gittikleri düğünde ikram edilen yemekten yedikleri öğrenildi.Kardeşlerin cenazeleri olay yerindeki savcılık incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gıda Zehirlenmesi Karbonmonoksit Bedensel Engelli Sağlık Ekipleri Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

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