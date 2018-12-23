3 kardeş evde ölü bulundu

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( UŞAK ) - Kardeşlerin soba veya gıda zehirlenmesinden dolayı hayatlarını kaybetmiş olabilecekleri düşünülüyor UŞAK - Uşak merkezde 3 kardeş sabah yattıkları oda da ölü bulundu. Olayın sebebi henüz tam olarak bilinmezken savcılık soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, olay Uşak merkez Karaağaç mahallesi 1. Ada Sokakta bir evde meydana geldi. Baba Kazım Yeşilkuşak sabah çocuklarını uyandırmak için odaya girdiğinde 2 kızı ve 1 engelli oğlunun istifra etmiş ve hareketsiz olduğunu fark etti. Baba Yeşilkuşak hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 3 kardeşinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin soba zehirlenmesi ve ya gıda zehirlemesinden kardeşlerin hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Yaşanan elim olay sonrası büyük kız Ayşe Özdemir (26), kız kardeşi Hatice Yeşilkuşak (20) ve bedensel engelli erkek kardeşi Ali Yeşilkuşak’ın (15) cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna gönderildi. Büyük kız kardeş Ayşe Özdemir’in ise bir hafta önce evlendiği ve dün bir akrabalarının düğününe katılmak için Uşak’a geldiği bildirildi.

Kardeşlerin anneleri Pembe Yeşilkuşak’ın ise 3 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

