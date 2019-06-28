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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
3. Kadın Emeği Festivali - ANKARA

3. Kadın Emeği Festivali - ANKARA

- Kadınların kurduğu stantlardan görüntüler - Stantları gezen ziyaretçiler ile röportaj3. Kadın Emeği Festivali - Çankaya Belediyesince düzenlenen festivalde, kadınların yaptığı takılar, boncuk işlemeler, ahşap eşyalar, keçe işleri ve örgü bebekler satışa sunuldu - Festival boyunca Sertab Erener, Serenad Bağcan ve Kalben'in de aralarında bulunduğu sanatçıların konserleri ücretsiz izlenebilecekANKARA (AA) - Çankaya Belediyesince düzenlenen 3. Kadın Emeği Festivali'nde el emeği ürünler satışa sunuldu.Ahlatlıbel tesisleri Atatürk Parkı'nda kadınların yaptığı ürünlerin yer aldığı 68 stant kuruldu.600 kadının katıldığı festivalde el yapımı takılardan, boncuk işlemelere, ahşap eşyalardan, çantaya, keçe işleri ve örgü bebeklere kadar birçok ürün satılıyor.Çankaya Belediyesinin ücretsiz standlarında ürünlerini satış yapan kadınlar, bu tür organizasyonların artmasını talep etti.Vatandaşlar da gezdikleri stantları beğendiklerini belirterek, satın alacakları ürünler konusunda seçim yapmakta zorlandıklarını ifade etti.
- Ücretsiz konserler3 gün sürecek festival boyunca, konserler verilecek, çocuklar için ritim, boyama ve uçurtma uçurma etkinlikleri düzenlenecek.Sertab Erener'in bu akşam hayranlarıyla buluşacağı festivalde yarın 13.30’da Canan Anderson, 16.30'da İstanbul Girls Orkestra ve 20.00'de Serenad Bağcan konser verecek.Pazar günü 13.30'da İlknur Yakupoğlu, 16.30'da Ankara Modern Orkestrası ve 20.00'de Kalben başkentlilerin karşısına çıkacak.

Bebek Beğendik Ziyaretçiler Başkent Festival 

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