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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
3. Havalimanı kulesi, Türk bayrağı renklerine büründü

3. Havalimanı kulesi, Türk bayrağı renklerine büründü

Havalimanı videosu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Uzunlu Çekim 


- İstanbul Yeni Havalimanı ödüllü kulesi ve pisti 29 Ekim'de yapılacak açılış öncesinde Türk Bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. Dünyanın en büyüğü olacak havalimanının yüzde 92'si tamamlanırken son hali gece görüntülendi. Açılışına 120 gün kala İstanbul Yeni Havalimanı'nın ödüllü kulesi Türk Bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışıyla ilgili artık geri sayım başlarken havalimanın yüzde 92'si de tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği havalimanında açılışına 120 gün kala gece görüntülendi. Dev terminal, pist ve kulenin gece çekimleri ile son hali dikkat çekti. 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının iniş yaptığı 3 bin 750 mt uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki bir numaralı pistin gece aydınlatması yapıldı. (TC-ÖFA
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