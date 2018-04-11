Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
3. havalimanı inşaatında son durum havadan görüntülendi İzle

3. havalimanı inşaatında son durum havadan görüntülendi İzle

Havalimanının havadan görüntüsü

İnşaat Alanı Dev Vinç Yükselen 3. Havalimanı 

-Yeni yapılan yapının havadan görüntüsü
-detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL-HD)- 3. Havalımanı inşaatında yükselen yeni yapı merak uyandırdı- Havalimanının yüzde 80'i tamamlandı İSTANBUL

- Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatı çalışmalarında Ana Terminal binasının yakınına yeni bir yapı yapıldığı çekilen görüntülerde ortaya çıktı.Yüzde sekseni tamamlanan havalimanı ve yapımına başlanan yeni yapı ise havadan görüntülendi. 29 Ekim’de açılması planlanan 3'üncü Havalimanı’nda devam eden çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde çalışmaların devam ettiği görülürken, inşaat alanındaki yeni yapılan yapı ilk kez görüntülendi. İskeleti büyük bir kısmı tamamlanan yapının dev vinçler ile inşa edildiği görüldü.
Havalimanı ana terminal binasının çatısında ise onlarca işçinin çalışıyor. İşçiler çatının orta kısımlarında bulunan cam bölmeleri yerleştirdikleri görülüyor. Havalimanında ikinci kulenin de inşaat çalışmaları devam ederek yükselmeye başladığı görüldü.
Ana terminal binasının yanında kalan alanda ise uçakların park pozisyonunda yerleşmeleri için yapılan alanların bittiği görülüyor .Öte yandan hangi amaçla yapılmaya başlandığı hakkında bilgi verilmeyen yeni yapının inşaatı merak uyandırdı.
İlgili Foto Galeriler
Hostesler Onlardan Nefret EdiyorHostesler Onlardan Nefret Ediyor
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı