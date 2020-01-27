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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
3 günlük kurye motosiklet kazasında hayatını kaybetti Haberi

3 günlük kurye motosiklet kazasında hayatını kaybetti Haberi

-kazanın ardından olay yerinden detay

( ANTALYA ) -- Kaskı başında değil, motosikletin sepetinde çıktı ANTALYA

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- Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın kontrolsüz kavşakta paket taşıyan kurye motosikletine çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikletli kurye yaşamını yitirdi. Motosiklete çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, motosikleti altına alarak yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi. Hayatını kaybeden kuryenin kaza esnasında kaskının bulunmadığı ve henüz üç gün önce işe başladığı öğrenildi. Kaza Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6548 sokaktan 6547 sokak istikametine seyir halindeki Kerem Cengiz'in (25) kullandığı paket taşıyan kurye motosikletine, 6542 sokakta seyir halindeki Melek Pala’nın kullandığı 07 ADZ 559 plakalı ticari aracın kontrolsüz kavşakta çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, çarptığı motosikleti de altına alarak yol kenarında park halinde bulunan 07 ACM 199 plakalı otomobile çarparak durabilirken, motosiklet 30-40 asfaltta sürüklendi. Kazanın ardından motosikletten savrularak ağır yaralanan Kerem Cengiz, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Kerem Cengiz’in 3 gün önce pizzacı da kurye olarak işe başladığı kaza sırasında kaskın başında değil, motosikletin sepetinde olduğu bildirildi.
(AK-
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