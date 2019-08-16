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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- 3 Günlük Köpek Yavrularını Çöpe Atan Kadına Hapis Cezası

- 3 Günlük Köpek Yavrularını Çöpe Atan Kadına Hapis Cezası

Yavru köpeklerin çöpe atılma görüntüleri

( CALİFORNİA ) - 3 günlük köpek yavrularını çöpe atan kadına hapis cezası CALİFORNİA

Denetimli Serbestlik Güvenlik Kamerası Köpek Yavrusu Hapis Cezası Hayvanları Koruma Derneği 


- ABD'nin California eyaletinde geçtiğimiz aylarda 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu bir poşetin içerisinde çöp kutusuna atan Deborah Sue Culwell hapse girecek. ABD‘nin California eyaletine bağlı Coachella bölgesinde geçtiğimiz Nisan ayında bir kadın, 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu çöpe atarken güvenlik kamerasından tespit edildi. Yavru köpekleri 33 derecelik sıcakta bir poşetin içerisinde çöpe atan 54 yaşındaki Deborah Sue Culwell'a 1 yıl hapis cezası verildi.
Riverside County Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, hapis cezasına ek olarak Culwell'ın 7 yıl boyunca resmi denetimli serbestlik cezası almasına karar verilerek bu 7 yıl boyunca hayvan sahibi olmasının yasaklandığı bildirildi.
Culwell, güvenlik kamerası kayıtlarında fark edildikten sonra polis tarafından aranmaya başlamış, bir süre sonra da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Culwell'in evinde baktığı 38 adet köpeğe el konulmuştu. Köpekleri çöp kutusunda fark eden bir adam onları yakındaki bir mağazaya getirmiş, mağaza görevlileri hayvanları koruma derneğine haber vermişti. Riverside İlçesi Hayvan Hizmetleri, çöpe atılan 7 köpek yavrusundan 1 tanesinin günler sonra öldüğünü açıklamıştı.
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