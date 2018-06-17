- 3 günlük bayram tatilinin ardından dönüş yoluna geçildi

- Ayvalık'ta MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Uygulama Oteli'ne ait detaylar

- Tatilcilerden Aydın Tokel ile RÖP.

- Otelin resepsiyonunda çıkış işlemlerini yaptıran tatilcilere ait detaylar

- Tatilcilerden İbrahim Kaptan ile RÖp.

- Çıkış işlemi yapmaya çalışan tatilcilere ait detaylar

- Tatilci öğretmen Semra Karan ile RÖP.

- Dönüş yolundaki araçara ait detaylar

- 3 motosikletle Ayvalık'a gelen ve dönüş yoluna hazırlanan Erkut Akın adlı gençle RÖP.

- Dönüş yolundaki araçara ait detaylar

- Tatilcilere ait otoparkta ekleyen araçlara ait detaylar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- 3 günlük Ramazan Bayramı’nı Balıkesir’in Edremit Körfezi ve bölgenin turizm alanında dünyaca ünlü Ayvalık ilçesinde geçiren tatilciler bayram tatilinin sona ermesi nedeniyle dönüş yoluna geçti. 3 günlük tatil süresince Ayvalık’ta tüm otel, restoran, eğlence mekânları ve sahilleri hınca hınç dolduran tatilcilerin bayramın 3. günü başladıkları dönüşleri ilçe merkezinde yoğun araç trafiğini de beraberinde getirdi. Ayvalık’ta tatilcilerin dönüşe geçmesi nedeniyle otel ve turistik tesisler hızla boşalmaya başladı.

Ayvalık’tan güzel anılarla ayrıldıklarını söyleyen tatilcilerin, yeniden yoğun iş temposuna geri dönecek olmaları nedeniyle ilçeden buruk bir memnuniyetle ayrıldıklarını söylemeleri dikkatlerden kaçmadı. İzmit’ten Ayvalık’a ailesiyle gelip 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendiren Aydın Tokel,muhabirimize yaptığı açıklamada, “Gayet güzel bir tatil geçirdik. İlk defa Ayvalık’a geldik. Cunda Adası’nda gerçekleştirdiğimiz tatilimiz tahminimizden de çok daha güzel geçti. Ayvalık’tan, yaşadığımız kent İzmit’e unutulmaz hatıralarla dönüyoruz.” dedi.

Mesleğinin gemi kaptanlığı olduğun belirten ve gemiyle dünyayı dolaştığını ifade eden Tokel, Ayvalık ve Cunda Adası’nın Türkiye’nin güney sahillerinden farklı bir havası olduğunu vurgulayarak, ”Mesela Ayvalık’ta, Antalya’daki gibi yüksek bir nem oranı yok. Denizi güzel. Ayvalık’a mutlaka ilk fırsatta yine ailemle birlikte yeniden gelip tatil yapacağım” diye konuştu.

2 gün süren tatilini Ayvalık’ta geçirmekten son derece memnun olduğunu belirten ve Yalova’dan Ayvalık’a ailesiyle birlikte geldiğini söyleyen İbrahim Kaptan “Çok güzel bir tatil geçirdik hamdolsun. Şimdi dönüş hazırlıkları yapıyoruz. Ayvalık bizim sevdiğimiz, tarihi ve doğal güzellikleriyle çok hoşumuza giden bir tatil cenneti. O yüzden de biz ailecek sık sık tatil için Ayvalık’ı tercih ediyoruz.”dedi.

İstanbul’da öğretmen olarak çalışan ve eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Ayvalık’ta bayram tatilini geçiren Semra Karan ise; “Biz ailecek Ayvalık’ın Cunda Adası’nı çok seviyoruz. Her sene Ayvalık’a mutlaka tatil için geliyoruz. Bu kez de Ramazan Bayramı nedeniyle 3 günlük tatilin 2 gününü burada değerlendirmek istedik. Eğlendik ve çok güzel vakit geçirdik. Şimdi de İstanbul’a dönüyoruz. Her yıl olduğu gibi Ayvalık’tan yine eşsiz anlar ve anılarla dönüyoruz. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Ayvalık’ta macera tutkunu 2 arkadaşıyla birlikte 3 ayrı motosikletle gelip tatil yaptıklarını anlatan Ertürk Akın adlı genç tatilci de, “Yaklaşık 500 kilometre yaparak buraya geldik. Bence çok da keyifli bir yolculuk oldu. Motosiklet kullanarak Ayvalık’a gelmek, araba kullanmaktan daha da keyifli oldu. 2 gün Ayvalık’ta kaldık. Şimdi de yine motosikletlerimizle İstanbul’a dönüyoruz. İlk etapta Susurluk’ta mola vereceğiz. Sonrasında da mola vermeden yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. (SS-

