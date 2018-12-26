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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
3 gündür kayıptı cesedi bulundu

3 gündür kayıptı cesedi bulundu

Sait Tan'ın bulunduğu yer

Adli Tıp Jandarma Avcılık Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Akrabaların bulunduğu yerde beklemesi
-Çok sayıda araçla gelinmesi
-Polisin çalışma yapması

( ADANA )- Adana'da çocuklarına "hayvanlara yem almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıs ölü olarak bulundu ADANA

- Adana'da çocuklarına "hayvanlara yem almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıs ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yapan Sait Tan (69) 3 gün önce çocuklarına "Hayvanlara yem alamaya gidiyorum" diyerek Hacı Ömer Sabancı Organize Saniye Bölgesine gitti. Ancak Tan, evine dönmedi. Bunun üzerine Yakapınar Mahallesinde yaşayan Tan'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan 3 gün geçmesine rağmen bir türlü bulunamayınca yakınları Tan'ı Organize Sanayi Bölgesi civarında aramaya başladı.
Bugün saat 14.00 civarlarında arama yapan yakınları Baklalı Mahallesi'nde Tan'ın boş arazi içinde hareketsiz yattığını görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Tan'ın ölümüyle ilgili araştırma başlattı. Yapılan ilk araştırmada Tan'ın çocuklarına "Hayvanlara yem almaya gidiyorum" diyerek evden çıktığını ancak alacağını tahsil etmek için evden çıktığı ileri sürüldü. Sait Tan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (FKE-
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