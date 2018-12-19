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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
3 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu

3 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu

Olay yerinden detaylar

Yaşlı Kadın Bild Pazar Günü 

-Genel detaylar
-ölen kadının fotoğrafı
-ölü bulunduğu yerde fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz pazar gününden itibaren haber alınamayan Alzheimer hastası 84 yaşındaki Zübeyde Bozkurt, akşama saatlerinde evlerinin 50 metre yakınlarında ölü olarak bulundu. İki ev arasındaki 1 metrelik aralıkta bulunan Bozkurt’un cesedinin İzmir’e otopsiye gönderileceği bildirildi.
Köy muhtarı Ali Uysal, yapılan arama tarama çalışmaları sırasında ilk aşamada iki ev arasına bakılmadığını belirterek, “Yaşlı kadının cesedine bugün akşam itibarı ile evine 50 metre mesafede, bir ev ile kömürlük olarak kullanılan bina arasındaki boşlukta bulundu” dedi.
Uysal, Jandarma ekipleri tarafından bulunan Bozkurt'un cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderileceğini söyledi.


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