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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
3 gündür haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

Olay yerinden görüntüler

A Haber Cenaze Bild Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerden görüntüler
-İncelemelerden görüntü
-Nejdet Erdoğan'ın fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde komşularının 3 gündür haber alamadığı 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 4. katında bulunan evde yaşayan 65 yaşındaki Nejdet Erdoğan’dan komşuları 3 gün boyunca haber alamadı. Erdoğan’ın hayatından endişe duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve sağlık ekipleri eve girdi. İçeri giren ekipler, Erdoğan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Nejdet Erdoğan’ın ölümünden şüphelenen ekipler evde inceleme başlattı. Evde yapılan incelemelerin ardından yalnız yaşadığı öğrenilen Nejdet Erdoğan’ın cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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