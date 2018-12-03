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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı - Zurab Pololikaşvili - İSTANBUL

'3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı - Zurab Pololikaşvili - İSTANBUL

"3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı - Zurab Pololikaşvili - İSTANBUL - Basın toplantısı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili'nin konuşmasıİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı 

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