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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı - İSTANBUL

3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı - İSTANBUL

- 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı - UNESCO Yenilik ve Dijital Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Dominique Roland'ın konuşması - Google Kültür Sanat Bölümü Politika ve Dış İlişkiler Müdürü Claire Marie Foulquier'in konuşması - Japonya Toppan Matbaacılık Co. Ltd. Bilgi ve İletişim Bölümü Müdürü Takahiro Handa'nın konuşması3. Dünya Turizm ve Kültür KonferansİSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam etti. Türkiye Turing Temsilcisi Seyid Ali Demirer, program kapsamında gerçekleştirilen " Dijital dönüşüm yoluyla herkes için kültür turizminin sağlanması" konulu oturuma katılarak konuşma yaptı.

Kültür Turizmi İletişim 

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