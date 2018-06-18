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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
3 dakikada binlerce liralık kumaş topu çaldılar İzle

3 dakikada binlerce liralık kumaş topu çaldılar İzle

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Atölye sahibi ile röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kumaş hırsızları güvenlik kamerasında İSTANBUL

- Bayrampaşa’da bir kumaş dokuma atölyesine giren 4 hırsız dakikalar içerisinde binlerce liralık kumaş çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Terazidere Mahallesi Pak sokakta iddiaya göre şapkalı ve maskeli 4 hırsız, iş hanında bulunan kumaş dokuma atölyesine 34 BY 3297 plakalı bir minibüsle geldi. Atölyenin önünde duran hırsızlar, kapıdaki camı kırarak içeri girdi. Dakikalar içinde kumaş toplarını minibüse taşıyan 4 kişi, olay yerinden kaçtı. Atölye sahibi 64 yaşındaki Adem Ata, zararının 15-20 bin lira arasında olduğunu söyledi.

Kumaş hırsızlığı kamerada Hırsızlık anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, 4 kişinin minibüsle işhanının önüne geldiği ve minibüsü park ederek içeri girdikleri görülüyor. Görüntülerde hırsızların kumaş toplarını minibüse taşıdıkları ve olay yerinden hızla ayrıldıkları fark ediliyor. Birkaç gün sonra yeniden minibüsle atölyenin önüne gelen hırsızlar çalışanları fark ederek olay yerinden uzaklaşıyor.
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