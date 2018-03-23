3 çocukla, motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

-Motosikletle ileryelen şahıs

-Arkasındaki 3 çocuk

-Çocuklarda kask olmaması

-Motorun arkasındaki yük



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- İstanbul’da bir şahsın motosiklet üzerinde üç çocukla birlikte yaptığı tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul D-100 karayolu Edirnekapı mevkiinde bir şahısın motosiklet üzerinde üç çocukla birlikte yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Arkasına üç çocuk alan ve yağışlı havada ilerleyen motosiklet sürücüsü, görenlerin yüreğini de ağzına getirdi. Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde havanın yağışlı olduğu, çocuklarda ise kask olmadığı görüldü.

Görüntülerde küçük çocukların yanı sıra motosikletin arka bölmesinde bir yük taşındığı da görüldü.



