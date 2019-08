3 çocuk annesi girişimci kadın kendi kurduğu firmada işçi gibi çalışıyor Haberi

-Demir'in atölyedeki çalışmalarından görüntüler

-Gülsüm Demir ile röportaj

-Demir'in inşaatta çalışması

-Detay



( KOCAELİ -ÖZEL)- 3 çocuk annesi girişimci kadın mobilya yapıp fayans döşüyor- Mimar babasının kızı kurduğu firma ile siparişlere yetişemiyor KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde borcu için biriktirdiği parayı sermaye olarak kullanan 3 çocuk annesi Gülsüm Demir, kurduğu dekorasyon atölyesinde mobilya yapıp, fayans döşüyor. Küçükken hayalini kurduğu işi yaptığını ifade eden Demir, gelen siparişlere yetişemiyor. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Gülsüm Demir, farklı mesleklerde çalışarak biriktirdiği para ile kendi işinin sahibi oldu. Bir müteahhit babanın kızı olarak dünyaya gelen Demir, küçükken zamanının büyük bir kısmını inşaatlarda geçirdi. 3 çocuk annesi olan Demir, uzun yıllar farlı meslek gruplarında çalıştı. Uzun bir süre kuaförlük yapan Demir, borcunu ödemek için biriktirdiği para ile kendi işinin sahi olmaya ve çocukluktan beri içinde olduğu inşaat işini yapmaya karar verdi. Körfez ilçesinde 2 yıl önce inşaat halinde bir dükkan kiralayan Demir, kendi çabası ile kendi dekorasyon şirketini açtı. Ev dekorasyonu yapan Demir, 2 yıldır çalışanları ile birlikte çizdiği mobilya tasarımları için atölyeye giriyor. Tasarladığı ürünleri ustalarla birlikte atölyede yapan Demir, inşaatlarda da tasarladığı ürünlerin montajını yapıyor. Fayans döşeyip, eline aldığı fırçalarla inşaatlarda duvar boyayan Demir, müşterilerden yoğun ilgi görüyor. 2 yıl içerisinde çevresinde tanınmaya başlayan Demir, gelen siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. “Küçükken evden kaçıp inşaata giderek çivi söküyordum” Ev dekorasyon firması kurma hayalinin müteahhit bir babanın kızı olarak dünyaya gelmesi ile ortaya çıktığını belirten Demir, “Bu işe babamın mesleği ile başladım. Benim babam müteahhit. Küçükken evden kaçıp inşaata giderek çivi söküyordum, hemcinslerim evde oyun oynarken ben inşaatta zaman geçiriyordum. O zamanlardan inşaatlara karşı bir sempati kaldı içimde. İnşaat işlerinin pis olması daha çok hoşuma gidiyordu. Babamla birlikte doğal bir ortamda ustalarla inşaatta dolaşıyorduk. Daha sonra bu işle başlamadan önce farklı mesleklerde de çalıştım. Daha önceden uzun bir süre kuaförlük yaptım. Ben öncelikle yaptığım işi sahipleniyorum. Yaptığım işi hiçbir şekilde dışlamıyorum. Kendi şirketimi kurmadan önce çalıştığım iş yerlerinde de bu hep öyleydi. İşimi sahiplendiğim için beni herkes o iş yerinde patron zannediyordu” dedi.

“Kurduğum dükkanımın her bir karesinde emeğim var” Daha sonra borcunu ödemek için biriktirdiği para ile kendi işinin sahibi olmaya karar verdiğini dile getiren Demir , “Elime bir imkan geçti. Küçük miktarda bir parayı sermaye yaptım. Bu paranın miktarı sermaye denmeyecek kadar küçüktü. Borcum vardı, o para ile borcumu kapatsam mı diye düşündüm. Sonra, borç bir şekilde ödenir diye düşündüm ve ben dükkan açacağım dedim. Özgüvenim sayesinde şirketimi kurdum ve inşaat halinde bir dükkan kiraladım. Sonra çalışarak bu günlere geldim. Ustalarla çalışırken tırnaklarımın kırıldığını bilirim. Kurduğum dükkanımın her bir karesinde emeğim var. Ve şu anda o kadar güzel dostlarım, müşterilerim var ki ben onları müşteri olarak değil, bir aile olarak görüyorum. Çevremdeki inşaatlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Müşterim farklı müşteriler gönderiyor” diye konuştu.

“Eğer içinizde bir yetenek varsa arka planda kalmayın” Babasını örnek alarak çalıştığını ifade eden Demir, kadınlara da seslenerek, “Ben bunları babamdan öğrendim. Babam benim için bir örnek. Babamın yaptığı her işi şu anda ben yapıyorum. Babam yaptığı işle, işçileri ile kurduğu ilişkilerle çok güzel anılan bir insan ben de öyle olmak istiyorum. Azim ve sabır bir girişimci için çok önemli. Kadınlarımıza da buradan seslenmek istiyorum. Eğer içinizde bir yetenek varsa arka planda kalmayın. Ben bu cesareti, özgüveni kendimde buldum. Çok güzel olduğuna inandığım işleri yapıyorum. Allah utandırmasın. İyi inşalarla karşılaşayım yeter ki. Ben hep bu işi yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.