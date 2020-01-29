3 çocuğuyla inşaat halindeki evde yaşam mücadelesi veren kadının dramı yürek burkuyor İzle

--Uluç ailesinden genel görüntü

--Buz tutan mutfak ve banyodan görüntü

--Zöhre Uluç ile röportaj

--Diğer detaylar



( VAN - ÖZEL) - Donan evde yaşam mücadelesi- Uluç ailesinin dramı VAN



- Van’ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden Zöhre Uluç, üç çocuğuyla birlikte birçok bölümü donan evde yaşam mücadelesi veriyor. İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde ikamet eden Zöhre Uluç, biri 3, biri 2 ve biri 7 aylık olmak üzere üç kız çocuğuna hem analık hem babalık yapıyor. Birçok bölümü donan evde çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren Uluç, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor. Eşinin kendilerine bakmadığını ve 2-3 ayda bir eve uğradığını dile getiren Uluç, “Ne kocam ne de ailesi bize sahip çıkmıyor. Hiçbir şekilde eşim çalışmıyor, bize bakmıyor. Bir sene kirada kaldım, kiradan attılar. Sonra inşaat halinde olan bu eve geldik. Burada yaklaşık bir yıl boyunca kumun içerisinde yattık. Sonra komşumun yardımıyla bu evin içini yaptırdık, ama onunda parasını hala vermemişler. Sorduğumda ‘durumumuz yok’ diyorlar, ama durumları olsa da yine bize bakmazlar. Kocam hiç çalışmıyor ve şimdiye kadar bize hiç bakmamış” dedi.

Daha önce el işi yaparak çocuklarına baktığını dile getiren Uluç, “Daha önce el işi, yazma yaparak bakıyordum ama şimdi üç çocuktan dolayı yapamıyorum. Millet bize yardım ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığım 660 TL ile geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Başka da bir gelirim yok. Eşyaları da sağ olsun komşularım bana verdi. Eşim ve ailesi bize hiçbir şekilde sahip çıkmıyorlar. Zaten sahip çıksalardı bu halde olmazdım” ifadelerini kullandı. Bir akrabasının durumu fark etmesi ve bunu sosyal medyada paylaşması üzerine Van Valiliği başta olmak üzere birçok kişinin kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Uluç, “Valimiz, SYDV Müdürümüz bizi ziyaret etti. Eve baktılar ve evin fotoğrafını çektiler. Ben sadece çocuklarıma bakabileceğim bir yuva istiyorum. Çocuklarımı barındırabileceğim, onlara temiz bir şekilde bakabileceğim bir ev istiyorum. Ben bu anlamda ilk günden beri yanımızda olan Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’na ve sosyal medyada Robinhood olarak bilinen şahsa teşekkür ediyorum” diye konuştu.





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