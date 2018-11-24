3 camiden hırsızlık yaptı, kimliğini düşürünce yakayı ele verdi İzle

-Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi



( KONYA ) KONYA



- Konya’da 3 farklı camiden hırsızlık yapan Suriye uyruklu şahıs, girdiği bir camide imam odasının kapısının anahtarını aradığı sırada kimliğini düşürünce yakalanarak gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Meram ilçesinde bulunan 3 farklı camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede farklı günlerde 3 camiden hırsızlık yapıldığı ihbarları değerlendiren polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisi Meram ilçesi Necip Fazıl Camisinde hırsızlık yaptığı sırada kat bölmesinin arasında malzeme ararken kimliğini düşürdü. Olay sonrası camide araştırma yapan cami imamı kimliği bularak polise teslim etti. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek görüntülerdeki şahsın kimliğini camiye düşüren Suriye uyruklu 16 yaşındaki V.H. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, Meram Araştırma ekipleri tarafından Büyükkovanağzı Mahallesinde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 3 farklı camiden 171 lira ve duvar saati çaldığı öğrenildi. “Pişmanım bir daha yapmam” Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ilk ifadesi alınan V.H. “Pişmanım bir daha yapmam” dediği öğrenildi. Diğer taraftan V.H.’nin Ankara’da hırsızlık yaptığı için kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Namaz kılan kişiyi aldırış etmedi Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde camiye gelen şahıs, cami içerisinde bir süre gezdikten sonra imam odasının kapısını kontrol ettiği görülüyor. Kapının kilitli olduğunu fark eden şüpheli şahıs içeride namaz kılan bir kişiye aldırış etmeden kapı kilidini bulduktan sonra imam odasından 25 lira çalarak camiden ayrılıyor. (İY-MB-

