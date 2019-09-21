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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
3 bin yıllık Şamran Kanalı’nda pedallar çevrildi Haberi

3 bin yıllık Şamran Kanalı’nda pedallar çevrildi Haberi

Drone görüntüsü

Güzergah Farkındalık Obezite Sivil Toplum Bisiklet 

-Bisikletlilerin hareketi
-Tarihi Şamran Kanalı güzergahı
-Bisikletlilerden detaylar
-Röportajlar
-Ayran aşı ve balık ikramı

( VAN ) VAN

- Van’ın Edremit Belediyesi organizasyonuyla “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında 500 bisikletli 3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı yolunda pedal çevirdi. Edremit Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında “Bisikletini Al Sen De Gel” sloganıyla düzenlenen bisiklet etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Edremit Kent Meydanı’nda bir araya gelen 500 bisikletli, burada hareket ederek 3 bin yıllık Şamran Kanalı güzergahından devam etti. Kadembas mevkiinde bulunan Kral Menua’nin kitabesi olan bölgede, Van Gölü manzarasını seyrederek, ilçenin yeşil bahçelerinden ilerleyen bisikletliler, sahil bandından tekrar kent meydanına gelerek 3.7 kilometrelik parkuru tamamladı. Parkuru tamamlayan bisikletliler, burada halay çekerek doyasıya eğlendi. Etkinlikle ilgili konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say; doğayı, sporu ve hareketi vurgulamak amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.
Diğer taraftan kentin en önemli değeri olan Van Gölü’nün kirletilmemesi için bir farkındalık oluşturduklarını ifade eden Başkan Say, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Edremit Belediyesi olarak Türkiye Belediyeler Birliği ile bir etkinlik düzenledik. Edremit Kent Meydanı’ndan başlayarak tarihi Şamran Kanalı’nı da içine alacak şekilde 3.7 kilometrelik bir parkur belirledik. Bugün burada sivil toplum kuruluşları, gençlerimiz ve gönüllülerimiz var. Edremit Belediyesi olarak obezitenin arttığı, hareketliliğin yavaşladığı bir dönemde hareketliliğe ve sağlıklı bir topluma dikkat çekmek istedik. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Kulüp olarak 4 bisiklet grubuyla etkinliğe destek verdiklerini ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez ise, 3 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Şamran Kanalı’nda sportif faaliyet yapılmasını anlamlı bulduğuna dikkat çekti. Sporu sevdirmek ve hareketliliğe katkı sunulmasını amacıyla düzenlenen etkinliğe destek verdiklerini dile getiren Olimpiyat Sporcusu Ersin Tacir de, dolu dolu bir gün geçirdiklerini kaydetti.
Ayran aşı ve Van balığı ikramıyla devam eden etkinliğin ardından, akşam saatlerinde de yerel sanatçıların katılımıyla konser verilecek.
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