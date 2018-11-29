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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- 3 Bin Yıllık Ginkgo Ağacının Altın Sarısı Yaprakları Büyülüyor İzle

- 3 Bin Yıllık Ginkgo Ağacının Altın Sarısı Yaprakları Büyülüyor İzle

Ginkgo ağacının altın sarısı yaprakları

( PEKİN ) - 3 bin yıllık Ginkgo ağacının altın sarısı yaprakları büyülüyor PEKİN

Ziyaretçiler Sonbahar 


- Çin'in Shandong eyaletinde 3 bin yıllık Ginkgo ağacının sonbaharda yerlere dökülen altın sarısı yapraklarının oluşturduğu manzara ziyaretçileri büyülüyor. Çin'in Shandong eyaletine bağlı Tancheng şehrinde her sonbahar ziyaretçilerin akınına uğrayan Ginkgo ağacının yapraklarının yerleri kaplayan görüntüsü insanları büyülüyor. Araştırmacılar, ağacın tarihinin MÖ 1046-MÖ 771 yılları arasında hüküm süren Batı Zhou Hanedanlığı'na dayandığını söylüyor. 41,9 metre boyunda ve 2,6 metre çapında olan, nadir bulunan ve çiçek açmayan bir bitki olan Ginkgo ağacının yaprakları sonbaharda altın sarısına dönerek muhteşem bir manzara oluşturuyor. 'Yaşlı Ölümsüz Ağaç' adı verilen Ginkgo ağacı, ülke çapında on binlerce ziyaretçinin ilgisini çekiyor.
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